Fêtes votives d’Aurons Soirée concert avec Adrien Solo Place Du Boulodrome Aurons
dimanche 26 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Fêtes votives d’Aurons Soirée concert avec Adrien Solo
Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 19h30. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Les Fêtes votives d’Aurons, ce sont cinq jours de festivités pour faire vibrer le coeur du village ! Ce soir, c’est Adrien Solo qui sera à l’animation.
Une soirée festive au coeur du village, ça vous dit ? Rendez-vous sur le boulodrome pour profiter de l’été avec une soirée dédiée à la musique ! Plongez dans la variété française et internationale avec Adrien Solo.
N’oubliez pas de réserver votre table pour manger sur place. .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
Five days of festivities in the heart of the village. Tonight, Adrien Solo will play.
L’événement Fêtes votives d’Aurons Soirée concert avec Adrien Solo Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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