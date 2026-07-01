Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli Place Du Boulodrome Aurons
mardi 28 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli
Mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Savez-vous faire l’aïoli, le vrai ? Venez montrer votre talent lors de ce concours dédié !
Venez tester vos compétences en matière d’aïoli à Aurons !
En clôture des fêtes votives, la mairie vous propose de vous challenger lors de ce concours d’aïoli. .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
Discover how to make aioli during this spécial competition.
L’événement Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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