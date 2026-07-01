Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli Place Du Boulodrome Aurons

Informations pratiques

Aurons

Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Savez-vous faire l’aïoli, le vrai ? Venez montrer votre talent lors de ce concours dédié !

Venez tester vos compétences en matière d’aïoli à Aurons !

En clôture des fêtes votives, la mairie vous propose de vous challenger lors de ce concours d’aïoli. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover how to make aioli during this spécial competition.

L’événement Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes