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AGENDA · Aurons

Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli Place Du Boulodrome Aurons

mardi 28 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place Du Boulodrome
Adresse
Boulodrome d'Aurons
Ville
13121 Aurons
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aurons

Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Savez-vous faire l’aïoli, le vrai ? Venez montrer votre talent lors de ce concours dédié !
Venez tester vos compétences en matière d’aïoli à Aurons !
En clôture des fêtes votives, la mairie vous propose de vous challenger lors de ce concours d’aïoli.   .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02 

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English :

Discover how to make aioli during this spécial competition.

L’événement Fêtes votives d’Aurons Concours d’aïoli Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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