Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Place Du Boulodrome Aurons
dimanche 26 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies
Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 15h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
A l’occasion des Fêtes votives d’Aurons, un concours de pétanque est organisé en doublettes.
Ce dimanche, c’est concours de pétanque à Aurons !
Il se fera en doublettes choisies.
Inscription à 15h, tirage à 16h.
La partie se joue jusqu’à la fin ! .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
During the Votive festival in Aurons, a petanque challenge doublettes choisies is organized. Let’s play !
L’événement Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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