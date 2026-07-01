Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Place Du Boulodrome Aurons

Informations pratiques

Aurons

Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 15h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

A l’occasion des Fêtes votives d’Aurons, un concours de pétanque est organisé en doublettes.

Ce dimanche, c’est concours de pétanque à Aurons !

Il se fera en doublettes choisies.

Inscription à 15h, tirage à 16h.

La partie se joue jusqu’à la fin ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

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English :

During the Votive festival in Aurons, a petanque challenge doublettes choisies is organized. Let’s play !

L’événement Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes