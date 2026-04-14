Fêtes de Gayant, Hôtel de Ville de Douai, Douai

Fêtes de Gayant 12 – 14 juillet Hôtel de Ville de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T07:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T19:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

L’une des plus grandes fêtes populaires de la Région des Hauts-de-France où vous pourrez profiter d’une programmation variée. Chaque dimanche suivant le 5 juillet, la famille Gayant, le Sot des canonniers et le char de la roue de la Fortune défilent pendant 3 jours dans les rues de Douai. On vous conseille l’incroyable parade du cortège de Gayant mais aussi le rigodon, ou encore la fête foraine.

Les géants et les fêtes de Gayant ont été classés sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel par l’Unesco en 2005. La même année, le beffroi est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Les géants ont obtenu cette distinction prestigieuse grâce à leur ancienneté, leur présence ininterrompue depuis 1530 dans le cortège des fêtes de Gayant (excepté en 2020 et 2021 à cause du Covid), à l’attachement que leur porte la population et à leur présence dans la vie quotidienne des Douaisiens.

Sous leurs plus beaux atours, les rois de la cité seront à la fête ! Au programme des réjouissances :

Dimanche , Monsieur et Madame Gayant accompagnés de leurs trois enfants et du sot des canonniers quitteront leur maison (rue de Lambres) dès 7h30 pour rejoindre l’hôtel de ville. La famille sera rassemblée à 10h pour le rigodon et le lancer de bonbons dans la cour de l’hôtel de ville. À 15h, départ pour le grand cortège avec des centaines d’artistes, issus de compagnies professionnelles spécialisées dans les arts de la rue, mais aussi nos nombreux bénévoles pour animer la plus grande parade de la région !

Lundi matin, Binbin, Jacquot et Fillon déambuleront dans les rues d’un quartier de la ville. Toute la famille se retrouvera dans la soirée dans la cour de l’hôtel de ville pour le traditionnel petit Bal des Tiots Gayant.

Mardi, rentrée de la famille Gayant : Après ses 3 jours de sorties estivales, la famille rentre à la maison accompagnée des inconditionnels vint’ d’osier et de musiques endiablées ! Rendez-vous place d’Armes dès 19h30 pour une arrivée à la Maison des géants, rue de Lambres vers minuit.

Pour plus d’informations : www.fetesdegayant.fr

Hôtel de Ville de Douai 83 rue de la Mairie Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.fetesdegayant.fr/ »}]

**L’une des plus grandes fêtes populaires de la Région des Hauts-de-France où vous pourrez profiter d’une programmation variée. Chaque dimanche suivant le 5 juillet, la famille Gayant, le Sot des et …

© AD Langlet