FÊTES DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais
FÊTES DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais jeudi 25 juin 2026.
Villefranche-de-Lauragais
FÊTES DE LA MJC
Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-27 2026-06-28
Festival culturel MJC pluridisciplinaire avec concerts, danse, théâtre et cirque, animations variées, ambiance festive, idéal sortie familiale et événement local incontournable.
Après la fête de la Musique, la MJC ne s’arrête pas !
Au programme
-Jeudi 25/06, à 19h à la Halle au Salé
Spectacle de Cirque des groupes 4–7 ans & 8–12 ans avec Jean-Christophe.
Ouvert à tous, entrée libre !
-Samedi 27/06, à 20h30 sous la Halle Centrale
Gala de Danse
Afro-Moderne avec Doria
Classique avec Mathilde
Hip-Hop Breakdance avec Kader
Lady Styling Salsa & Sévillanes avec Caro
Modern Jazz avec Louise
Orientale avec Ingrid & Mélissa
Street Jazz avec Gaëlle
Ouvert à tous. Buvette sur place.
Entrée 6€ adultes gratuit de 18 ans
-Dimanche 28/06, à 15h au Foyer Rural
Spectacle de Théâtre
Groupe de Minipouss 4–7 ans avec Florence
Groupe de 8–14 ans avec Laetitia B
Ouvert à tous, entrée libre ! 6 .
Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie mjc.villefranchelauragais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A multidisciplinary MJC cultural festival featuring concerts, dance, theater, and circus performances, along with a variety of activities and a festive atmosphere—the perfect family outing and a must-see local event.
L’événement FÊTES DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE