Villefranche-de-Lauragais

FÊTES DE LA MJC

Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-27 2026-06-28

Festival culturel MJC pluridisciplinaire avec concerts, danse, théâtre et cirque, animations variées, ambiance festive, idéal sortie familiale et événement local incontournable.

Après la fête de la Musique, la MJC ne s’arrête pas !

Au programme

-Jeudi 25/06, à 19h à la Halle au Salé

Spectacle de Cirque des groupes 4–7 ans & 8–12 ans avec Jean-Christophe.

Ouvert à tous, entrée libre !

-Samedi 27/06, à 20h30 sous la Halle Centrale

Gala de Danse

Afro-Moderne avec Doria

Classique avec Mathilde

Hip-Hop Breakdance avec Kader

Lady Styling Salsa & Sévillanes avec Caro

Modern Jazz avec Louise

Orientale avec Ingrid & Mélissa

Street Jazz avec Gaëlle

Ouvert à tous. Buvette sur place.

Entrée 6€ adultes gratuit de 18 ans

-Dimanche 28/06, à 15h au Foyer Rural

Spectacle de Théâtre

Groupe de Minipouss 4–7 ans avec Florence

Groupe de 8–14 ans avec Laetitia B

Ouvert à tous, entrée libre ! 6 .

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie mjc.villefranchelauragais@gmail.com

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English :

A multidisciplinary MJC cultural festival featuring concerts, dance, theater, and circus performances, along with a variety of activities and a festive atmosphere—the perfect family outing and a must-see local event.

L’événement FÊTES DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE