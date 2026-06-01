LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! COUR DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais dimanche 21 juin 2026.

Villefranche-de-Lauragais

LA MJC FÊTE LA MUSIQUE !

COUR DE LA MJC 132 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique conviviale avec concerts live variés, artistes locaux, expo artistique, ambiance festive, buvette et foodtruck, événement culturel familial incontournable.

Au Programme

– de 14h à 18h

Piano Saxo avec Chantal

Batterie avec Vincent

Violon avec Nora

Guitare acoustique avec Chloé

Guitare électrique avec Patrick

Chant & Gospel avec Laetitia G

– dès 18h30 plusieurs concerts

Sing with Soul Duo Electro

Just Kidding Pop Anglo-Saxonne

Combo Travessia Jazz et Bossa Nova

Expo des activités Couture et Peinture

Foodtruck & Buvette sur place

Ouvert à tous, entrée libre ! .

COUR DE LA MJC 132 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 13 66 mjc.villefranchelauragais@gmail.com

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English :

A fun-filled music festival featuring a variety of live concerts, local artists, an art exhibition, a festive atmosphere, a refreshment stand, and food trucks—a must-see family-friendly cultural event.

L’événement LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE