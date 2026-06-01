LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! COUR DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais
LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! COUR DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais dimanche 21 juin 2026.
Villefranche-de-Lauragais
LA MJC FÊTE LA MUSIQUE !
COUR DE LA MJC 132 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique conviviale avec concerts live variés, artistes locaux, expo artistique, ambiance festive, buvette et foodtruck, événement culturel familial incontournable.
Au Programme
– de 14h à 18h
Piano Saxo avec Chantal
Batterie avec Vincent
Violon avec Nora
Guitare acoustique avec Chloé
Guitare électrique avec Patrick
Chant & Gospel avec Laetitia G
– dès 18h30 plusieurs concerts
Sing with Soul Duo Electro
Just Kidding Pop Anglo-Saxonne
Combo Travessia Jazz et Bossa Nova
Expo des activités Couture et Peinture
Foodtruck & Buvette sur place
Ouvert à tous, entrée libre ! .
COUR DE LA MJC 132 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 13 66 mjc.villefranchelauragais@gmail.com
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English :
A fun-filled music festival featuring a variety of live concerts, local artists, an art exhibition, a festive atmosphere, a refreshment stand, and food trucks—a must-see family-friendly cultural event.
L’événement LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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