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LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! COUR DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais

LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! COUR DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais

LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! COUR DE LA MJC Villefranche-de-Lauragais dimanche 21 juin 2026.

Lieu : COUR DE LA MJC

Adresse : 132 Rue de la République

Ville : 31290 Villefranche-de-Lauragais

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Villefranche-de-Lauragais

LA MJC FÊTE LA MUSIQUE !

COUR DE LA MJC 132 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique conviviale avec concerts live variés, artistes locaux, expo artistique, ambiance festive, buvette et foodtruck, événement culturel familial incontournable.
Au Programme

– de 14h à 18h
Piano Saxo avec Chantal
Batterie avec Vincent
Violon avec Nora
Guitare acoustique avec Chloé
Guitare électrique avec Patrick
Chant & Gospel avec Laetitia G

– dès 18h30 plusieurs concerts
Sing with Soul Duo Electro
Just Kidding Pop Anglo-Saxonne
Combo Travessia Jazz et Bossa Nova

Expo des activités Couture et Peinture

Foodtruck & Buvette sur place

Ouvert à tous, entrée libre !   .

COUR DE LA MJC 132 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 13 66  mjc.villefranchelauragais@gmail.com

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English :

A fun-filled music festival featuring a variety of live concerts, local artists, an art exhibition, a festive atmosphere, a refreshment stand, and food trucks—a must-see family-friendly cultural event.

L’événement LA MJC FÊTE LA MUSIQUE ! Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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