Fêtes de la Saint-Pierre Grand Aïoli populaire avenue Sadi Carnot Alleins

Informations pratiques

Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Grand Aïoli populaire

Mardi 4 août 2026 à partir de 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 12:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

A l’ombre des marronniers du parc du Couvent, dégustez ce plat traditionnel provençal et partagez un moment convivial au cœur de l’été !

C’est LE rendez-vous des Fêtes votives ! Rendez-vous au Couvent pour partager le Grand Aïoli.

Le repas sera accompagné de l’animation musicale de Catherine Dargent et Damien Bravo.



Organisé par la Mairie, Alleins Temps d’partage et l’OMSCS. .

avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

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English :

Under the chestnut trees of the Couvent, let’s taste this traditional dish from Provence the Aïoli !

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Grand Aïoli populaire Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes