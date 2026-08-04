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AGENDA · Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Marché de St-Pierre et apéro-grillades Alleins

mardi 4 août 2026 · Alleins

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
13980 Alleins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Marché de St-Pierre et apéro-grillades

Mardi 4 août 2026 à partir de 8h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 08:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Pendant 5 jours, le village d’Alleins vivra au rythme des fêtes de la Saint-Pierre !
Pour ce dernier jour de festivités, les commerçants vous proposent le marché de la Saint-Pierre, avant de partager un apéritif et un repas de grillades !
A partir de 8h, retrouvez le traditionnel marché d’Alleins, version Fêtes de la Saint-Pierre !
Les commerçants de l’ACATIA vous proposent de partager ensuite un apéritif convivial (vers 11h), et de vous installer pour un repas de grillades tiré du sac.   .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   acatia13980@gmail.com

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English :

During five days, the village of Alleins will live to the rythm of the festivities ! For the last day of festivities, enjoy the market of St Peter and a grill meal with the residents !

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Marché de St-Pierre et apéro-grillades Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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