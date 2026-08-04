Fêtes de la Saint-Pierre Marché de St-Pierre et apéro-grillades Alleins
mardi 4 août 2026 · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Fêtes de la Saint-Pierre Marché de St-Pierre et apéro-grillades
Mardi 4 août 2026 à partir de 8h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 08:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Pendant 5 jours, le village d’Alleins vivra au rythme des fêtes de la Saint-Pierre !
Pour ce dernier jour de festivités, les commerçants vous proposent le marché de la Saint-Pierre, avant de partager un apéritif et un repas de grillades !
A partir de 8h, retrouvez le traditionnel marché d’Alleins, version Fêtes de la Saint-Pierre !
Les commerçants de l’ACATIA vous proposent de partager ensuite un apéritif convivial (vers 11h), et de vous installer pour un repas de grillades tiré du sac. .
Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During five days, the village of Alleins will live to the rythm of the festivities ! For the last day of festivities, enjoy the market of St Peter and a grill meal with the residents !
L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Marché de St-Pierre et apéro-grillades Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Alleins (Bouches-du-Rhône)
- Fêtes de la Saint-Pierre Grand Aïoli populaire avenue Sadi Carnot Alleins 4 août 2026
- Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine chemin du Vallon de Gipan Alleins 4 août 2026
- Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla Alleins 4 août 2026
- La Nuit des étoiles à Alleins Esplanade du moulin Alleins 22 août 2026