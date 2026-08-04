Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine chemin du Vallon de Gipan Alleins

Informations pratiques

Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine

Mardi 4 août 2026 à partir de 17h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !

Ce mardi, c’est au tour du taureau piscine d’entrer dans l’arène !

Au programme de cet après-midi taureau piscine !

Le but du jeu faire passer la vachette dans la piscine. Peut-être serez-vous tentés de descendre dans l’arène pour jouer avec elle ? .

chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

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English :

During the votive festival in Alleins, experience the traditional bull games from Camargue !

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes