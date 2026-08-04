Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine chemin du Vallon de Gipan Alleins
mardi 4 août 2026 · chemin du Vallon de Gipan · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine
Mardi 4 août 2026 à partir de 17h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !
Ce mardi, c’est au tour du taureau piscine d’entrer dans l’arène !
Au programme de cet après-midi taureau piscine !
Le but du jeu faire passer la vachette dans la piscine. Peut-être serez-vous tentés de descendre dans l’arène pour jouer avec elle ? .
chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com
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English :
During the votive festival in Alleins, experience the traditional bull games from Camargue !
L’événement Fêtes de la Saint-Pierre taureaux piscine Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes