Informations pratiques

Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla

Mardi 4 août 2026 à partir de 19h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Pour cette dernière soirée de festivités de la Saint-Pierre, c’est une grande paëlla qui sera servie !

A partir de 19h, installez-vous place de la République pour déguster la paëlla !

Elle sera suivie d’une soirée de clôture avec un show de l’orchestre d’Eric Roy.



Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 33 04

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English :

For the last evening of festivities, let’s taste a grande paëlla !

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes