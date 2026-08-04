Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla Alleins
mardi 4 août 2026 · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla
Mardi 4 août 2026 à partir de 19h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Pour cette dernière soirée de festivités de la Saint-Pierre, c’est une grande paëlla qui sera servie !
A partir de 19h, installez-vous place de la République pour déguster la paëlla !
Elle sera suivie d’une soirée de clôture avec un show de l’orchestre d’Eric Roy.
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place ! .
Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 33 04
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English :
For the last evening of festivities, let’s taste a grande paëlla !
L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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