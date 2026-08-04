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AGENDA · Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla Alleins

mardi 4 août 2026 · Alleins

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
13980 Alleins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla

Mardi 4 août 2026 à partir de 19h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Pour cette dernière soirée de festivités de la Saint-Pierre, c’est une grande paëlla qui sera servie !
A partir de 19h, installez-vous place de la République pour déguster la paëlla !
Elle sera suivie d’une soirée de clôture avec un show de l’orchestre d’Eric Roy.

Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place !   .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 33 04 

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English :

For the last evening of festivities, let’s taste a grande paëlla !

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Grande paëlla Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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