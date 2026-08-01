Informations pratiques

Pey

Fêtes de Pey

Pey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Venez profiter de 3 jours de festivités à Pey !

Venez profiter de 3 jours de festivités à Pey !

Vendredi

– 19h Repas truitade sur réservation

-20h: Repas animé par les Giggles

– 23h Bal animé par le groupe Undercover

Samedi

-10h30: Concours omelette aux piments

-12h: Repas du comité

-14h Animation pour enfants et concours de pétanque

– 20h Repas du comité animé par Maeva Vil

– 23h Bal animé par DJ Titi

Dimanche

– 11h Messe

– 12h Poulet rôti

– 13h: Défilé des chars

– 14h/17h: Apéritif animé par Alex Gauvin, stand d’huitres et vin blanc

– 17h30/20h: Groupe Watts Up

-20h30: Spectacle de Stand-up compagnie la Sauce

-23h: Soirée du comité .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Pey

Come enjoy three days of festivities in Pey!

L’événement Fêtes de Pey Pey a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans