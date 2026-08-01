Fêtes de Pey Pey
vendredi 28 août 2026 · Pey
Informations pratiques
Pey
Fêtes de Pey
Pey Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Venez profiter de 3 jours de festivités à Pey !
Venez profiter de 3 jours de festivités à Pey !
Vendredi
– 19h Repas truitade sur réservation
-20h: Repas animé par les Giggles
– 23h Bal animé par le groupe Undercover
Samedi
-10h30: Concours omelette aux piments
-12h: Repas du comité
-14h Animation pour enfants et concours de pétanque
– 20h Repas du comité animé par Maeva Vil
– 23h Bal animé par DJ Titi
Dimanche
– 11h Messe
– 12h Poulet rôti
– 13h: Défilé des chars
– 14h/17h: Apéritif animé par Alex Gauvin, stand d’huitres et vin blanc
– 17h30/20h: Groupe Watts Up
-20h30: Spectacle de Stand-up compagnie la Sauce
-23h: Soirée du comité .
Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 71 31
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English : Fêtes de Pey
Come enjoy three days of festivities in Pey!
L’événement Fêtes de Pey Pey a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Pey (Landes)
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