Fêtes de Tarbes TARBES Tarbes

Fêtes de Tarbes

TARBES Rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-21

2026-06-18

La ville de Tarbes retrouve ses habits de lumière aux couleurs de ses bandanas et son ambiance de féria !

Des milliers de festayres, petits et grands, auront le plaisir de partager cet air de fêtes aux incontournables casetas, et de découvrir un programme riche en concerts gratuits, spectacles et animations en tout genre…

Rejoignez-nous aux casetas Jeudi 18 à samedi 20 juin de 18h à 2h Dimanche 21 juin de 18h à minuit !

Tous les soirs de 18h à 22h Animation bandas à l’ouverture

A partir de 22h Animation DJ

Les Fêtes de Tarbes, c’est un programme riche et varié avec

– L’ouverture officielle des casetas et remise des clés à Tarbes Animations

– Des animations et déambulations musicales de bandas, batucadas

– Le Tarbes Urban Trail

– Des animations DJ

– Des concerts

etc…

> Programme complet sur la page Les Fêtes de Tarbes (voir site internet bloc Coordonnées)

.

TARBES Rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

English :

The city of Tarbes is back in its bandanna-colored lights and féria atmosphere!

Thousands of festival-goers, young and old, will have the pleasure of sharing this festive air at the unmissable casetas, and discovering a rich program of free concerts, shows and entertainment of all kinds…

Join us at the casetas: Thursday June 18 to Saturday June 20, 6pm to 2am Sunday June 21, 6pm to midnight!

Every evening from 6pm to 10pm: Bandas entertainment at the opening

From 10pm: DJ entertainment

The Fêtes de Tarbes offers a rich and varied program with

– Official opening of casetas and handover of keys to Tarbes Animations

– Musical entertainment with bandas and batucadas

– The Tarbes Urban Trail

– DJ entertainment

– Concerts

etc.

> Full program on Les Fêtes de Tarbes page (see website block Contact details)

