Spectacle L’audition par les Gens Chanteurs à la salle Le Temps de Vivre Tarbes
Spectacle L’audition par les Gens Chanteurs à la salle Le Temps de Vivre Tarbes mercredi 17 juin 2026.
Tarbes
Spectacle L’audition par les Gens Chanteurs
à la salle Le Temps de Vivre TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les Gens Chanteurs vous proposent leur spectacle de restitution du travail de technique vocale de l’année avec Frank Grimaud (durée 1h15).
Sujet Mr Tronchon recrute des chanteurs pour sa comédie musicale…
Auberge espagnole proposée à l’issue du spectacle.
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à la salle Le Temps de Vivre TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 86 27 07
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English :
Les Gens Chanteurs present a show based on the year?s vocal technique work with Frank Grimaud (duration: 1h15).
Subject: Mr Tronchon recruits singers for his musical…
Spanish meal available after the show.
L’événement Spectacle L’audition par les Gens Chanteurs Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65
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