Fêtes de Vernègues Concours d’Aïoli place de la Mairie Vernègues
samedi 15 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Fêtes de Vernègues Concours d’Aïoli
Samedi 15 août 2026 à partir de 11h. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
C’est devenu une tradition à Vernègues, au coeur du mois d’août, un concours qui célèbre ce plat provençal par excellence l’aïoli !
Comme à chaque 15 août, vous pouvez venir vous mesurer aux cuisiniers et cuisinières locaux/les pour monter le fameux aïoli ! Certes, il faut de bons ingrédients, mais le coup de main y est pour beaucoup.
Les ingrédients, mortiers et pilons sont fournis.
En parallèle de ce concours, une tombola est également proposée à tous par Lou Patrimoni Vernegau. .
place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
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English :
It is a tradition in Provence and more specificaly in Vernègues the aïoli contest !
L’événement Fêtes de Vernègues Concours d’Aïoli Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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