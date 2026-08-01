Fêtes de Vernègues Concours d’Aïoli place de la Mairie Vernègues

Informations pratiques

Vernègues

Fêtes de Vernègues Concours d’Aïoli

Samedi 15 août 2026 à partir de 11h. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

C’est devenu une tradition à Vernègues, au coeur du mois d’août, un concours qui célèbre ce plat provençal par excellence l’aïoli !

Comme à chaque 15 août, vous pouvez venir vous mesurer aux cuisiniers et cuisinières locaux/les pour monter le fameux aïoli ! Certes, il faut de bons ingrédients, mais le coup de main y est pour beaucoup.

Les ingrédients, mortiers et pilons sont fournis.



En parallèle de ce concours, une tombola est également proposée à tous par Lou Patrimoni Vernegau. .

place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

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English :

It is a tradition in Provence and more specificaly in Vernègues the aïoli contest !

L’événement Fêtes de Vernègues Concours d’Aïoli Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes