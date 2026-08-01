Fêtes de Vernègues Concours de boules place de la Mairie Vernègues

Informations pratiques

Vernègues

Fêtes de Vernègues Concours de boules

Du samedi 15 au dimanche 16 août 2026 à partir de 15h30. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Ce sont les fêtes de Vernègues ! A cette occasion, l’OMSC organise les traditionnels concours de boules.

Deux rendez-vous sont à noter cette année dans le cadre des Fêtes de Vernègues



– Samedi 15 août Concours réservé aux habitants de la commune et aux participants à l’aïoli

Challenge Morellini, en mêlée par 3

Gain 60€ + frais de participation + lots



– Dimanche 16 août

Challenge Norbert Guillaume, en mêlée par 2

Gain 40€ + frais de participation + des lots divers.



Finale obligatoire dans les deux cas.

Bon jeu ! .

place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

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English :

During the Vernègues festival, participate to or enjoy a petanque contest.

L’événement Fêtes de Vernègues Concours de boules Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes