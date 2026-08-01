Fêtes de Vernègues Concours de boules place de la Mairie Vernègues
samedi 15 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Fêtes de Vernègues Concours de boules
Du samedi 15 au dimanche 16 août 2026 à partir de 15h30. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Ce sont les fêtes de Vernègues ! A cette occasion, l’OMSC organise les traditionnels concours de boules.
Deux rendez-vous sont à noter cette année dans le cadre des Fêtes de Vernègues
– Samedi 15 août Concours réservé aux habitants de la commune et aux participants à l’aïoli
Challenge Morellini, en mêlée par 3
Gain 60€ + frais de participation + lots
– Dimanche 16 août
Challenge Norbert Guillaume, en mêlée par 2
Gain 40€ + frais de participation + des lots divers.
Finale obligatoire dans les deux cas.
Bon jeu ! .
place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
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English :
During the Vernègues festival, participate to or enjoy a petanque contest.
L’événement Fêtes de Vernègues Concours de boules Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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