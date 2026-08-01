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AGENDA · Vernègues

Fêtes de Vernègues Concours de boules place de la Mairie Vernègues

samedi 15 août 2026 · place de la Mairie · Vernègues

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
place de la Mairie
Adresse
Place de la Mairie
Ville
13116 Vernègues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Vernègues

Fêtes de Vernègues Concours de boules

Du samedi 15 au dimanche 16 août 2026 à partir de 15h30. place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Ce sont les fêtes de Vernègues ! A cette occasion, l’OMSC organise les traditionnels concours de boules.
Deux rendez-vous sont à noter cette année dans le cadre des Fêtes de Vernègues

– Samedi 15 août Concours réservé aux habitants de la commune et aux participants à l’aïoli
Challenge Morellini, en mêlée par 3
Gain 60€ + frais de participation + lots

– Dimanche 16 août
Challenge Norbert Guillaume, en mêlée par 2
Gain 40€ + frais de participation + des lots divers.

Finale obligatoire dans les deux cas.
Bon jeu !   .

place de la Mairie Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Vernègues festival, participate to or enjoy a petanque contest.

L’événement Fêtes de Vernègues Concours de boules Vernègues a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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