Informations pratiques

Bidarray

Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Fêtes de Bidarray ! Au programme

– 19h ouverture des fêtes

– 19h30 spectacle de danse avec le groupe Burrunka. talo ta xingar.

suivi d’une soirée chez Barbera .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo

L’événement Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque