Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo Bidarray
vendredi 10 juillet 2026 · Bidarray
Informations pratiques
Bidarray
Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo
Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 19h ouverture des fêtes
– 19h30 spectacle de danse avec le groupe Burrunka. talo ta xingar.
suivi d’une soirée chez Barbera .
Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo
L’événement Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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