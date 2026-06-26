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AGENDA · Bidarray

Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo Bidarray

vendredi 10 juillet 2026 · Bidarray

Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo Bidarray

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
64780 Bidarray
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidarray

Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 19h ouverture des fêtes
– 19h30 spectacle de danse avec le groupe Burrunka. talo ta xingar.
suivi d’une soirée chez Barbera   .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 

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English : Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo

L’événement Fêtes de village spectacle de danse, soirée talo Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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