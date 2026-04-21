Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze

Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Auberge Le Moulin de la Pipe

Adresse : 31 route d'Ansage

Ville : 26400 Omblèze

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Omblèze

Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Déjeuner ou dîner dans un cadre naturel entre rivière et montagne. Une expérience chaleureuse et gourmande pour célébrer la Fête des Mères.
  .

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05  reservation@moulindelapipe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lunch or dinner in a natural setting between river and mountain. A warm, gourmet experience to celebrate Mother’s Day.

L’événement Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Omblèze (Drôme)