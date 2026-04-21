Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze
Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze dimanche 31 mai 2026.
Omblèze
Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe
Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Déjeuner ou dîner dans un cadre naturel entre rivière et montagne. Une expérience chaleureuse et gourmande pour célébrer la Fête des Mères.
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Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com
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English :
Lunch or dinner in a natural setting between river and mountain. A warm, gourmet experience to celebrate Mother’s Day.
L’événement Fêtes des Mères au Moulin de la Pipe Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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