Les Journées Cochonnes du Moulin Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze

Omblèze

Les Journées Cochonnes du Moulin

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Cochon cuit à la broche dans une ambiance conviviale au cœur des Gorges d’Omblèze. Un moment gourmand et authentique à partager au Moulin de la Pipe.

.

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spit-roasted pig in a friendly atmosphere in the heart of the Gorges d’Omblèze. An authentic gourmet moment to share at Moulin de la Pipe.

L’événement Les Journées Cochonnes du Moulin Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme