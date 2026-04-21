Les Journées Cochonnes du Moulin Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze
Les Journées Cochonnes du Moulin Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze samedi 23 mai 2026.
Omblèze
Les Journées Cochonnes du Moulin
Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Cochon cuit à la broche dans une ambiance conviviale au cœur des Gorges d’Omblèze. Un moment gourmand et authentique à partager au Moulin de la Pipe.
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Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com
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English :
Spit-roasted pig in a friendly atmosphere in the heart of the Gorges d’Omblèze. An authentic gourmet moment to share at Moulin de la Pipe.
L’événement Les Journées Cochonnes du Moulin Omblèze a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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