Fêtes des mères, diptyque familial Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Fêtes des mères, diptyque familial

Mardi 6 octobre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 8 au samedi 10 octobre 2026 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08

Une saga fratricide signée Adèle Royné.

Entre une fête des mères sans mère et un mariage dézingué par sa fratrie, Louise a de quoi s’interroger sur le fameux esprit de famille.







Tout avait pourtant bien commencé sous les auspices bienveillants de la fête des mères. L’occasion pour Louise de renouer avec Gabriel et Ziggy, ses deux frères, et de rencontrer Arthur et Florence, leurs invités un poil bizarres. Mais où est passée leur mère ?

Cinq ans plus tard, quand Louise décide de se marier, elle est de nouveau absente pour de mystérieuses raisons. Voici les mêmes, ou presque, à nouveau prêts à s’écharper pour faire capoter le mariage. Autrice, metteuse en scène et interprète de ce feuilleton tragi-comique aux accents familiers, Adèle Royné nous régale, tout à la joie de partager un vécu qui est aussi un peu le nôtre.





La joie de partager un vécu qui est aussi un peu le nôtre.







Texte Vincent Gardet, Adèle Royné

Mise en scène Adèle Royné

Avec Joaquim Fossi, Elsa Guedj, Aubin Hernandez, Florence Janas, Cyril Metzger, Adèle Royné .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A saga of %AB fratricide %BB by Ad%E8le Royn%E9.

L’événement Fêtes des mères, diptyque familial Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille