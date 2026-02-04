Orthez

Fêtes locales

Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Apéritif d’honneur.

13h Repas du village Cochon de lait/haricots blancs/fromage/dessert/ vin et café

Avec Los de Broussez.

14h30 Tournoi de pétanque .

Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 51 23 77

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English :

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn