Fêtes locales Orthez
Fêtes locales Orthez dimanche 24 mai 2026.
Orthez
Fêtes locales
Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Apéritif d’honneur.
13h Repas du village Cochon de lait/haricots blancs/fromage/dessert/ vin et café
Avec Los de Broussez.
14h30 Tournoi de pétanque .
Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 51 23 77
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English :
L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn
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