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Fêtes locales Orthez

Fêtes locales Orthez

Fêtes locales Orthez dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Sainte-Suzanne

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Orthez

Fêtes locales

Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Apéritif d’honneur.
13h Repas du village Cochon de lait/haricots blancs/fromage/dessert/ vin et café
Avec Los de Broussez.
14h30 Tournoi de pétanque   .

Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 51 23 77 

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English :

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn

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