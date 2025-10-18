Nuit des Musées Musée Jeanne d’Albret Musée Jeanne d’Albret Orthez

Orthez

Nuit des Musées Musée Jeanne d’Albret

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Concert Il Momento vocale programme de chants puisés dans les répertoires du Moyen Âge et de la Renaissance.

Des textes de Gaston Fébus, spécialement mis en musique, dialogueront avec une sélection d’œuvres liées à la dynastie des Foix-Béarn.

20h30 et 21h15 visite thématique consacrée à la vicomté souveraine, depuis la fin du règne de Gaston Fébus jusqu’à celui de Jeanne d’Albret.

L’exposition Bizantum variabilis, ainsi que les salles du parcours permanent, seront accessibles librement tout au long de la soirée. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03

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English : Nuit des Musées Musée Jeanne d’Albret

L’événement Nuit des Musées Musée Jeanne d’Albret Orthez a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Coeur de Béarn