Hasparren

Fêtes patronales

Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

10h à la salle Mendeala Spectacle pour les enfants.

12h dans les restaurants du centre ville repas des entreprises.

18h30 place de l’église concert de la clique Haitzmendi.

19h Course de 2x5km en relais. Inscription sur le site PBO.

19h30 Hazpane kantuz animé par la Peña idiak.

20h45 retraite aux flambeaux et batukada des jeunes, accompagnés par les Joalduns.

21h15 balcon de la mairie ouverture des fêtes.

21h45 devant l’église feu de la Saint Jean-Baptiste.

22h place de l’église soirée animée par la txaranga Kalume

23h30 au gaztetxe concerts de Bocano Banda et Papa Cumbia .

Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Hasparren a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque