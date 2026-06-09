Partie de pelote à main nue par équipe Hasparren
Partie de pelote à main nue par équipe Hasparren dimanche 21 juin 2026.
Hasparren
Partie de pelote à main nue par équipe
Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Master du Berria dans le cadre des fêtes de Saint Jean de Hasparren.
9h30 master espoir.
11h master élite pro. .
Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@eventick.eu
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English : Partie de pelote à main nue par équipe
L’événement Partie de pelote à main nue par équipe Hasparren a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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