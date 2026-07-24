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AGENDA · La Barben

Fêtes votives de La Barben Concours d’Aïoli Route des Feissiniers La Barben

lundi 3 août 2026 · Route des Feissiniers · La Barben

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Route des Feissiniers
Adresse
Parc des Cèdres
Ville
13330 La Barben
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Barben

Fêtes votives de La Barben Concours d’Aïoli

Lundi 3 août 2026 à partir de 11h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

A l’occasion des Fêtes votives de La Barben, le Comité des Fêtes vous propose un concours d’Aïoli !
Venez vous mesurer aux autres participants pour savoir qui prépare le meilleur Aïoli !
N’oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir participer.   .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86  comitefetes.labarben@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the La Barben votive festival, enjoy the traditional Aïoli contest !

L’événement Fêtes votives de La Barben Concours d’Aïoli La Barben a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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