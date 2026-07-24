Fêtes votives de La Barben Concours d’Aïoli Route des Feissiniers La Barben
lundi 3 août 2026 · Route des Feissiniers · La Barben
Informations pratiques
La Barben
Fêtes votives de La Barben Concours d’Aïoli
Lundi 3 août 2026 à partir de 11h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
A l’occasion des Fêtes votives de La Barben, le Comité des Fêtes vous propose un concours d’Aïoli !
Venez vous mesurer aux autres participants pour savoir qui prépare le meilleur Aïoli !
N’oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir participer. .
Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the La Barben votive festival, enjoy the traditional Aïoli contest !
L’événement Fêtes votives de La Barben Concours d’Aïoli La Barben a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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