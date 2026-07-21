Fêtes votives de La Barben Grand Aïoli Route des Feissiniers La Barben
lundi 3 août 2026 · Route des Feissiniers · La Barben
Informations pratiques
La Barben
Fêtes votives de La Barben Grand Aïoli
Lundi 3 août 2026 à partir de 12h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 12:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
A l’occasion des Fêtes votives de La Barben, le Comité des Fêtes vous propose le traditionnel Aïoli !
Toute fête votive provençale se doit de partager le grand Aïoli. Ce sera le cas à La Barben !
Au menu
Aïoli
Dessert
Pensez à réserver !
Le repas sera accompagné de l’animation musicale de DJ Julien Hory.
Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .
Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com
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English :
For the La Barben votive festival, enjoy the traditional Aïoli!
L’événement Fêtes votives de La Barben Grand Aïoli La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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