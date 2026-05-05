Fêtez la Bretagne à Pont l’Abbé, le Triskell centre culturel, Pont-l’Abbé

Fêtez la Bretagne à Pont l’Abbé Samedi 23 mai, 10h30 le Triskell centre culturel Finistère

Gratuit en après midi, spectacle payant de 5 à 25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Venez partagez la Bretagne au Triskell de Pont l’Abbé le samedi 23 mai !

Au programme la présence de Kermaji le dispositif de la confédération Kenleur qui s’installera dès l’après-midi sur la parvis pour des initiation à la danse, à la langue bretonne, des Quizz et autres jeux.

Mais dès le matin, un circuit découverte de la Ville en visite commentée en Breton et Français, et pour terminer un spectacle dédié à la Bretagne avec Enez de Gwennyn (musique danse… véritable spectacle total). www.letriskell.com

le Triskell centre culturel Pont l’abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.letriskell.com »}] [{« link »: « http://www.letriskell.com »}]

Une journée dédiée à la Bretagne au Triskell de Pont l’Abbé Bretagne gwennyn