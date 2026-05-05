Fêtez la Bretagne à Pont l’Abbé, le Triskell centre culturel, Pont-l’Abbé
Fêtez la Bretagne à Pont l’Abbé, le Triskell centre culturel, Pont-l’Abbé samedi 23 mai 2026.
Fêtez la Bretagne à Pont l’Abbé Samedi 23 mai, 10h30 le Triskell centre culturel Finistère
Gratuit en après midi, spectacle payant de 5 à 25 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Venez partagez la Bretagne au Triskell de Pont l’Abbé le samedi 23 mai !
Au programme la présence de Kermaji le dispositif de la confédération Kenleur qui s’installera dès l’après-midi sur la parvis pour des initiation à la danse, à la langue bretonne, des Quizz et autres jeux.
Mais dès le matin, un circuit découverte de la Ville en visite commentée en Breton et Français, et pour terminer un spectacle dédié à la Bretagne avec Enez de Gwennyn (musique danse… véritable spectacle total). www.letriskell.com
le Triskell centre culturel Pont l’abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.letriskell.com »}] [{« link »: « http://www.letriskell.com »}]
Une journée dédiée à la Bretagne au Triskell de Pont l’Abbé Bretagne gwennyn
À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)
- Concert reggae Reggae Night Youthie et Nattali Rize Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 7 mai 2026
- Mai à vélo Balade cyclable sur la voie verte Pont-l’Abbé Quimper Maison des associations de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé 8 mai 2026
- Redadeg 2026 Course de relais solidaire Pont-l’Abbé 12 mai 2026
- Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé 15 mai 2026
- Visite guidée l’Eglise de Lambour Pont-l’Abbé 23 mai 2026