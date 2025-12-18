Visite guidée l’Eglise de Lambour Pont-l’Abbé
Eglise de Lambour Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
2026-05-23
L’association Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn propose une balade de Lambourg jusqu’au bout du Pont, afin de vous conter la vie d’autrefois à Pont -L’Abbé. Rdv devant l’église de Lambourg à 10h pour la visite en breton et à 14H pour la visite en français. Gratuit mais réservation obligatoire par téléphone . Durée 1h30.
Kinnig a ra deoc’h Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn ur valeadenn etre Iliz Lanvourc’h ha Penn ar Pont a-benn kontañ deoc’h ar vuhez gwechall ba’ Pont ‘n Abad. Emgav dirak iliz Lanvourc’h da 10eur evit ar valeadenn e brezhoneg ha da 14eur evit ar valeadenn e galleg. Digoust met ret eo deoc’h mirout ho plas dre bellgomz . Padelezh 1eur30. .
Eglise de Lambour Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73
