Concert Enez Gwennyn Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Ce spectacle révèle la Bretagne que l’on aime en croisant les expressions artistiques et en invitant le public à participer. Fruit d’une coopération artistique avec des jeunes danseurs de la culture Hip Hop, il offre une large place au chant mais aussi à la danse en mêlant cet univers à la culture bretonne autour d’une création commune basée sur le vivre-ensemble et le dialogue interculturel.

VEN. 22 MAI 18H

Rencontre avec Gwennyn à la médiathèque Julien Gracq.

Venez découvrir la chanteuse et échanger avec elle et en breton autour de son parcours.

Kejadenn gant Gwennyn el levraoueg Julien Gracq Pedet e vo ar ganerez evit urprantad kaozeadenne brezhoneg

Retrouver en après-midi Kermaji, le camion itinérant de la confédération de danse Kenleur pour des rencontres, initiations à la danse, Quizz culturel.

L’association Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn propose une balade de Lambourg jusqu’au bout du Pont, afin de vous conter la vie d’autrefois à Pont -L’Abbé. Rdv devant l’église de Lambourg à

10h pour la visite en breton et à 14H pour la visite en français. Gratuit mais réservation obligatoire par téléphone 06 84 84 84 73. Durée 1h30.

Kinnig a ra deoc’h Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn ur valeadenn etre Iliz Lanvourc’h ha Penn ar Pont a-benn kontañ deoc’h ar vuhez gwechall ba’ Pont ‘n Abad. Emgav dirak iliz Lanvourc’h da 10eur evit ar valeadenn e brezhoneg ha da 14eur evit ar valeadenn e galleg. Digoust met ret eo deoc’h mirout ho plas dre bellgomz 06 84 84 84 73. Padelezh 1eur30.

Organisé par le Triskell .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

