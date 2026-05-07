Fêtons la biodiversité L’incroyable vie des libellules route du Bager d’Arudy Arudy

Arudy

Fêtons la biodiversité L’incroyable vie des libellules

route du Bager d’Arudy lac ducrest Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’incroyable vie des libellules Par le Parc national des Pyrénées

Bio-indicateurs de l’état de conservation des milieux humides, les odonates ou libellules ont une place prépondérante dans les écosystèmes aquatiques comme les mares, étangs et lacs. Au travers d’une sortie accompagnée par un garde-moniteur du Parc national, apprenez à les observer, les identifier et à mieux les protéger.

Inscription indispensable sur evenement@pyrenees-parcnational.fr ou au 05 59 05 41 59 .

route du Bager d’Arudy lac ducrest Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Fêtons la biodiversité L’incroyable vie des libellules

L’événement Fêtons la biodiversité L’incroyable vie des libellules Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées