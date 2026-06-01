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Fêtons le printemps à la Fabrik du Sud Loire, Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières.,

Fêtons le printemps à la Fabrik du Sud Loire, Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières.,

Fêtons le printemps à la Fabrik du Sud Loire, Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières., jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières.

Adresse : Loire Atlantique

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Fêtons le printemps à la Fabrik du Sud Loire Jeudi 11 juin, 12h00 Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières. Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T12:00:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T12:00:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00

La FabriK du Sud Loire se mobilise pour mettre à l’honneur les producteurs bio locaux et sensibiliser ses convives à une alimentation saine et durable. Des animations seront proposées chaque semaine, avec la participation de producteurs et d’acteurs engagés du territoire.
Au programme :
Rencontres avec des producteurs bio,
Présentations pédagogiques & Dégustations de produits,
Valorisation des menus.
Organisateurs : Cuisine Centrale La Fabrik du Sud-Loire

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La FabriK du Sud Loire se mobilise pour mettre à l’honneur les producteurs bio locaux et sensibiliser ses convives à une alimentation saine et durable.

À voir aussi à nuit des musées (Loire-Atlantique)