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Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été Caen

vendredi 3 juillet 2026 · Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Rue Lucien Nelle
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été

Rue Lucien Nelle Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Et quoi de mieux pour ça que participer au lancement de mon Quartier d’été à Venoix-Beaulieu ?
Au programme
Rue aux enfants et temps convivial au square
17h15 spectacle Le zapping de disney avec la Compagnie Ri’Crac
Et quoi de mieux pour ça que participer au lancement de mon Quartier d’été à Venoix-Beaulieu ?
Au programme
Rue aux enfants (rendez-vous Rue Lucien Nelle)
Temps convivial au square Yvonne Guégan
17h15 spectacle Le zapping de disney avec la Compagnie Ri’Crac
En partenariat avec le 17b, Ogyassa, Les Fabuleurs, la Compagnie Ri’Crac par En Scène à Caen et le Café d’Yvonne.   .

Rue Lucien Nelle Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00 

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English : Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été

And what better way to do that than to take part in the launch of my Summer Quarter at Venoix-Beaulieu?
On the programme:
Rue aux enfants and social time in the square
5.15pm: Disney Zapping show with Compagnie Ri’Crac

L’événement Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer

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