Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été Caen
vendredi 3 juillet 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été
Rue Lucien Nelle Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Et quoi de mieux pour ça que participer au lancement de mon Quartier d’été à Venoix-Beaulieu ?
Au programme
Rue aux enfants et temps convivial au square
17h15 spectacle Le zapping de disney avec la Compagnie Ri’Crac
Et quoi de mieux pour ça que participer au lancement de mon Quartier d’été à Venoix-Beaulieu ?
Au programme
Rue aux enfants (rendez-vous Rue Lucien Nelle)
Temps convivial au square Yvonne Guégan
17h15 spectacle Le zapping de disney avec la Compagnie Ri’Crac
En partenariat avec le 17b, Ogyassa, Les Fabuleurs, la Compagnie Ri’Crac par En Scène à Caen et le Café d’Yvonne. .
Rue Lucien Nelle Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00
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English : Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été
And what better way to do that than to take part in the launch of my Summer Quarter at Venoix-Beaulieu?
On the programme:
Rue aux enfants and social time in the square
5.15pm: Disney Zapping show with Compagnie Ri’Crac
L’événement Fêtons les vacances à Venoix-Beaulieu ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer
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