Feu! Chatterton, Zénith de Lille, Lille

Informations pratiques

Feu! Chatterton Mardi 24 novembre, 20h00 Zénith de Lille Nord

Debout: 50€ – Catégorie 2: 55€ – Catégorie 1: 61€ – Catégorie Or: 74.80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T20:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique « Palais d’argile », couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme person…

Zénith de Lille 1 BD des Cités Unies, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/64853 »}]

Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Feu! Chatterton Zénith

Feu! Chatterton