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Feu! Chatterton, Zénith de Lille, Lille

mardi 24 novembre 2026 · Zénith de Lille · Lille

Feu! Chatterton, Zénith de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Zénith de Lille
Adresse
1 BD des Cités Unies, 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Debout: 50€ - Catégorie 2: 55€ - Catégorie 1: 61€ - Catégorie Or: 74.80€

Feu! Chatterton Mardi 24 novembre, 20h00 Zénith de Lille Nord

Debout: 50€ – Catégorie 2: 55€ – Catégorie 1: 61€ – Catégorie Or: 74.80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T20:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-24T20:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique « Palais d’argile », couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme person…

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Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Feu! Chatterton Zénith

Feu! Chatterton

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