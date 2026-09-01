Feu d’artifice à Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou
samedi 19 septembre 2026 · Chasseneuil-du-Poitou
Informations pratiques
Chasseneuil-du-Poitou
Feu d’artifice à Chasseneuil-du-Poitou
Chemin de l’Ormeau Chasseneuil-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le samedi 19 septembre à la Pièce des Cards pour une grande soirée festive placée sous le signe de la convivialité.
Dès 19 h, profitez d’un moment gourmand et chaleureux avec la présence de foodtrucks et d’une buvette sur place. La soirée se poursuivra avec un spectaculaire feu d’artifice, réalisé par PYROCONCEPT, qui illuminera le ciel dans un show haut en couleur.
Un événement festif à partager en famille ou entre amis, pour célébrer la fin de l’été dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
Chemin de l’Ormeau Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Feu d’artifice à Chasseneuil-du-Poitou
L’événement Feu d’artifice à Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Grand Poitiers
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