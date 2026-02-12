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Marchés de producteurs – Chasseneuil-du-Poitou, Chasseneuil-du-Poitou (86), Chasseneuil-du-Poitou

jeudi 17 septembre 2026 · Chasseneuil-du-Poitou (86) · Chasseneuil-du-Poitou

Marchés de producteurs – Chasseneuil-du-Poitou, Chasseneuil-du-Poitou (86), Chasseneuil-du-Poitou

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Chasseneuil-du-Poitou (86)
Adresse
Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou
Ville
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Marchés de producteurs – Chasseneuil-du-Poitou Jeudi 17 septembre, 18h00 Chasseneuil-du-Poitou (86) Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

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