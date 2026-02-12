Marchés de producteurs – Chasseneuil-du-Poitou, Chasseneuil-du-Poitou (86), Chasseneuil-du-Poitou

Informations pratiques

Marchés de producteurs – Chasseneuil-du-Poitou Jeudi 17 septembre, 18h00 Chasseneuil-du-Poitou (86) Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Chasseneuil-du-Poitou (86) Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !