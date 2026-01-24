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Feu d’artifice à Vayrac Vayrac

Feu d’artifice à Vayrac Vayrac

Feu d’artifice à Vayrac Vayrac lundi 13 juillet 2026.

Ville : 46110 Vayrac

Département : Lot

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif : Gratuit

Vayrac

Feu d’artifice à Vayrac

Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 23:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Dans le cadre du bal des pompiers, soirée animée par DJ Feytoo

Le feu d'artifice sera offert par la municipalité

Dans le cadre du bal des pompiers, soirée animée par DJ Feytoo

Le feu d'artifice sera offert par la municipalité

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Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 40 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the firemen's ball, evening entertainment by DJ Feytoo

The fireworks will be provided by the municipality

L’événement Feu d’artifice à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne

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