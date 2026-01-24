Feu d’artifice à Vayrac Vayrac
Feu d’artifice à Vayrac Vayrac lundi 13 juillet 2026.
Vayrac
Feu d’artifice à Vayrac
Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 23:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans le cadre du bal des pompiers, soirée animée par DJ Feytoo
Le feu d'artifice sera offert par la municipalité
Dans le cadre du bal des pompiers, soirée animée par DJ Feytoo
Le feu d'artifice sera offert par la municipalité
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Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 40 26
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English :
As part of the firemen's ball, evening entertainment by DJ Feytoo
The fireworks will be provided by the municipality
L’événement Feu d’artifice à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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