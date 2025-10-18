Feu d’artifice de la Fête de la Rive Droite Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Feu d’artifice de la Fête de la Rive Droite

Le Comité des Fêtes de la Rive Droite anime les quartiers de part et d’autre du Pont Vieux depuis 100 ans ! Le superbe feu d’artifice tirés sur le Lot est LE spectacle incontournable de l’été dans la cité marmotte.

Tiré sur le Lot, il fait partie des plus importants feux d’artifice du département.

Il est tiré à la nuit tombé. .

English :

The Comité des Fêtes de la Rive Droite has been bringing life to the districts on either side of the Pont Vieux for 100 years! The superb fireworks display over the Lot is THE must-see show of the summer in the marmot city.

German :

Das Comité des Fêtes de la Rive Droite belebt die Viertel beiderseits der Pont Vieux seit 100 Jahren! Das prächtige Feuerwerk, das über dem Lot abgefeuert wird, ist DAS Spektakel, das man im Sommer in der Murmeltierstadt nicht verpassen darf.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de la Rive Droite anima da 100 anni i quartieri ai lati del Pont Vieux! Il superbo spettacolo pirotecnico sul Lot è lo spettacolo imperdibile dell’estate nella città delle marmotte.

Espanol :

Desde hace 100 años, el Comité des Fêtes de la Rive Droite anima los barrios situados a ambos lados del Pont Vieux El magnífico espectáculo de fuegos artificiales sobre el Lot es LA cita ineludible del verano en la ciudad de la marmota.

