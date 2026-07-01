Feu d’artifice, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Feu d’artifice Lundi 13 juillet, 23h00 Espace Flandre Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T23:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-13T23:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Pour y assister, rendez-vous sur le parking Espace Flandre à 23h.

Un très beau moment de fête et d’émotions à partager en famille et entre amis !

Espace Flandre Hazebrouck rue du milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Lundi 13 juillet, ne manquez pas le feu d’artifice à Hazebrouck à l’occasion de la fête nationale.