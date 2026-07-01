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Feu d’artifice, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck

lundi 13 juillet 2026 · Espace Flandre Hazebrouck · Hazebrouck

Feu d’artifice, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Espace Flandre Hazebrouck
Adresse
rue du milieu Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Feu d’artifice Lundi 13 juillet, 23h00 Espace Flandre Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T23:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T23:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Pour y assister, rendez-vous sur le parking Espace Flandre à 23h.
Un très beau moment de fête et d’émotions à partager en famille et entre amis !

Espace Flandre Hazebrouck rue du milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Lundi 13 juillet, ne manquez pas le feu d’artifice à Hazebrouck à l’occasion de la fête nationale.

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