Contalises à Hazebrouck (59), jardin public, Hazebrouck

Informations pratiques

Contalises à Hazebrouck (59) Vendredi 7 août, 16h00 jardin public Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T16:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T16:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00

Contalises

Contes, musique et valise associée

Une conteuse, une valise remplie de surprises…

Un musicien, une guitare pleine de notes légères et enfantines…

Et des histoires, des chansons connues, d’autres à découvrir…

Dans tous les sens.

On peut sentir un frisson, goûter des mots, écouter des notes et même chanter !

Dans sa tête, voir les paysages et toucher les personnages.

Les notes et les mots t’emmènent en voyage.

Il pince les cordes.

Elle ouvre la valise.

Dedans il y a un nid, des ours, une petite bonne-femme et…

Chut ! Laisse les contes parler…

Public à partir de 2 ans et jusqu’à 6 ans

Durée : 45 minutes environ

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Production : (Cléobadie Productions) Mille mots contes et musique

Crédit Photos : Mélanie Cravero – Imag’inner

jardin public rue de l’église hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Jardin en délire – Contes traditionnels nomades dans tous les sens contes musique

Mélanie Cravero