AGENDA · Hazebrouck
Festival de carillon en Flandre, Eglise Saint Eloi, Hazebrouck
dimanche 23 août 2026 · Eglise Saint Eloi · Hazebrouck
Informations pratiques
Festival de carillon en Flandre Dimanche 23 août, 16h00 Eglise Saint Eloi Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
Rendez-vous dimanche 23 août à 16h, à proximité de la maison-musée de l’abbé Lemire pour vivre une expérience musicale unique, où tradition et émotion se mêlent.
Eglise Saint Eloi square de l’église 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Plongez dans une atmosphère envoûtante où les notes cristallines du carillon résonnent entre les murs séculaires de l’église Saint- Eloi.
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