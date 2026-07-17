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Festival de carillon en Flandre, Eglise Saint Eloi, Hazebrouck

dimanche 23 août 2026 · Eglise Saint Eloi · Hazebrouck

Festival de carillon en Flandre, Eglise Saint Eloi, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Eglise Saint Eloi
Adresse
square de l'église 59190 HAZEBROUCK
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Festival de carillon en Flandre Dimanche 23 août, 16h00 Eglise Saint Eloi Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00

Rendez-vous dimanche 23 août à 16h, à proximité de la maison-musée de l’abbé Lemire pour vivre une expérience musicale unique, où tradition et émotion se mêlent.

Eglise Saint Eloi square de l’église 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Plongez dans une atmosphère envoûtante où les notes cristallines du carillon résonnent entre les murs séculaires de l’église Saint- Eloi.

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