FESTIVAL DES CARILLONS DE FLANDRE, église saint-éloi, Hazebrouck
dimanche 23 août 2026 · église saint-éloi · Hazebrouck
Informations pratiques
FESTIVAL DES CARILLONS DE FLANDRE Dimanche 23 août, 16h00 église saint-éloi Nord
pas de visites possibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
DATES DES CONCERTS :
Bailleul, le 25/07 à 18h
Bergues, le 02/08 à 11h
Hondschoote, les 14,15 et 16/08 à 18h
Bourbourg, le 22/08 à 18h
Hazebrouck, le 23/08 à 16h
Dunkerque, le 05/09 à 12h
LES AUDITIONS :
Bailleul, le 21/07 à 11h et le 23/07 à 16h
Hondschoote, les 15 et 16/08 à 12h
LES VISITES : sur inscription à l’office de tourisme (03 65 67 10 17)
Bailleul, le 25/07 à 14h, 15h et 16h
église saint-éloi rue de l’Église, Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Concert de carillon
Association des carillons de Flandre
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