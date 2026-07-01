UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hazebrouck

Ducasse d’été, Grand Place Hazebrouck, Hazebrouck

samedi 15 août 2026 · Grand Place Hazebrouck · Hazebrouck

Ducasse d’été, Grand Place Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Grand Place Hazebrouck
Adresse
Place du Général De Gaulle 59190 Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Ducasse d’été 15 août – 23 septembre Grand Place Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

La ducasse d’été aura lieu du 15 au 23 août sur la Grand-Place d’Hazebrouck.

Grand Place Hazebrouck Place du Général De Gaulle 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Manèges, sensations fortes et douceurs sucrées vous attendent à Hazebrouck !

À voir aussi à Hazebrouck (Nord)