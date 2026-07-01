AGENDA · Hazebrouck
Ducasse d’été, Grand Place Hazebrouck, Hazebrouck
samedi 15 août 2026 · Grand Place Hazebrouck · Hazebrouck
Informations pratiques
Ducasse d’été 15 août – 23 septembre Grand Place Hazebrouck Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00
La ducasse d’été aura lieu du 15 au 23 août sur la Grand-Place d’Hazebrouck.
Grand Place Hazebrouck Place du Général De Gaulle 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Manèges, sensations fortes et douceurs sucrées vous attendent à Hazebrouck !
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