Ducasse d’été, Grand Place Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Ducasse d’été 15 août – 23 septembre Grand Place Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

La ducasse d’été aura lieu du 15 au 23 août sur la Grand-Place d’Hazebrouck.

Grand Place Hazebrouck Place du Général De Gaulle 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Manèges, sensations fortes et douceurs sucrées vous attendent à Hazebrouck !