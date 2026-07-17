La rentrée des assos, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

La rentrée des assos Samedi 5 septembre, 10h00 Espace Flandre Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

De 10 h à 17 h, le public pourra découvrir toute la richesse du tissu local à travers plus de 100 associations hazebrouckoises réunies en un même lieu.

Sports, culture, solidarité, loisirs, jeunesse ou encore environnement : chacun trouvera une activité à son image et pourra échanger directement avec les bénévoles.

Nouveauté cette année, l’événement s’installera dans les chapiteaux de la foire agricole, sur le parking d’Espace Flandre, pour un accueil plus confortable et convivial.

Venez rencontrer, tester, vous informer et préparer une rentrée dynamique.

Une journée à ne pas manquer qui vous permettra de repartir avec votre guide des associations !

Entrée libre, animations et découvertes rythmeront la journée.

Espace Flandre Hazebrouck rue du milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Le samedi 5 septembre, Hazebrouck donne le coup d’envoi de la saison associative avec le grand retour de la rentrée des assos.