Balade des coeurs joyeux 5ème édition, Complexe Pierre de Coubertin, Hazebrouck

Informations pratiques

Balade des coeurs joyeux 5ème édition Dimanche 30 août, 08h30 Complexe Pierre de Coubertin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:00:00+02:00

❤️ La Balade des Cœurs Joyeux revient pour sa 5ᵉ édition ! ❤️

L’association Spor Adapt Hazebrouck et Environs a le plaisir de vous donner rendez-vous le :

Dimanche 30 août 2026

Départ du complexe Pierre de Coubertin

Avenue des Flandres à Hazebrouck

‍♀️ 4 parcours au choix :

La Flâneuse : 3,7 km – Départ à 10h00

♿ Parcours accessible aux fauteuils

La Promeneuse : 7,5 km – Départ à 9h30

La Randonneuse : 11,5 km – Départ à 9h00

L’Endureuse : 13,9 km – Départ à 8h30

☕ Café d’accueil

Ravitaillements sur les parcours

Animations musicales

Ravitaillement à l’arrivée

Un cadeau pour tous les participants

Inscriptions à partir du 1ᵉʳ juin via HelloAsso :

https://www.helloasso.com/…/la-balade-des-coeurs-joyeux…

❓Vous serez des nôtres ?

Tous les bénévoles ont hâte de vous retrouver pour partager ce moment convivial et solidaire !

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous.

À très bientôt !

Complexe Pierre de Coubertin 2 avenue des flandres, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/la-balade-des-coeurs-joyeux »}]

L’association Spor adapt Hazebrouck et environs organise sa 5ème édition de la balade des coeurs joyeux