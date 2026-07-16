Balade des coeurs joyeux 5ème édition, Complexe Pierre de Coubertin, Hazebrouck
dimanche 30 août 2026 · Complexe Pierre de Coubertin · Hazebrouck
Informations pratiques
Balade des coeurs joyeux 5ème édition Dimanche 30 août, 08h30 Complexe Pierre de Coubertin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:00:00+02:00
❤️ La Balade des Cœurs Joyeux revient pour sa 5ᵉ édition ! ❤️
L’association Spor Adapt Hazebrouck et Environs a le plaisir de vous donner rendez-vous le :
Dimanche 30 août 2026
Départ du complexe Pierre de Coubertin
Avenue des Flandres à Hazebrouck
♀️ 4 parcours au choix :
La Flâneuse : 3,7 km – Départ à 10h00
♿ Parcours accessible aux fauteuils
La Promeneuse : 7,5 km – Départ à 9h30
La Randonneuse : 11,5 km – Départ à 9h00
L’Endureuse : 13,9 km – Départ à 8h30
☕ Café d’accueil
Ravitaillements sur les parcours
Animations musicales
Ravitaillement à l’arrivée
Un cadeau pour tous les participants
Inscriptions à partir du 1ᵉʳ juin via HelloAsso :
https://www.helloasso.com/…/la-balade-des-coeurs-joyeux…
❓Vous serez des nôtres ?
Tous les bénévoles ont hâte de vous retrouver pour partager ce moment convivial et solidaire !
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous.
À très bientôt !
Complexe Pierre de Coubertin 2 avenue des flandres, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/la-balade-des-coeurs-joyeux »}]
L’association Spor adapt Hazebrouck et environs organise sa 5ème édition de la balade des coeurs joyeux
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