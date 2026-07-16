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Balade des coeurs joyeux 5ème édition, Complexe Pierre de Coubertin, Hazebrouck

dimanche 30 août 2026 · Complexe Pierre de Coubertin · Hazebrouck

Balade des coeurs joyeux 5ème édition, Complexe Pierre de Coubertin, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Complexe Pierre de Coubertin
Adresse
2 avenue des flandres, 59190 Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Balade des coeurs joyeux 5ème édition Dimanche 30 août, 08h30 Complexe Pierre de Coubertin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:00:00+02:00

❤️ La Balade des Cœurs Joyeux revient pour sa 5ᵉ édition ! ❤️
L’association Spor Adapt Hazebrouck et Environs a le plaisir de vous donner rendez-vous le :
Dimanche 30 août 2026
Départ du complexe Pierre de Coubertin
Avenue des Flandres à Hazebrouck
‍♀️ 4 parcours au choix :
La Flâneuse : 3,7 km – Départ à 10h00
♿ Parcours accessible aux fauteuils
La Promeneuse : 7,5 km – Départ à 9h30
La Randonneuse : 11,5 km – Départ à 9h00
L’Endureuse : 13,9 km – Départ à 8h30
☕ Café d’accueil
Ravitaillements sur les parcours
Animations musicales
Ravitaillement à l’arrivée
Un cadeau pour tous les participants
Inscriptions à partir du 1ᵉʳ juin via HelloAsso :
https://www.helloasso.com/…/la-balade-des-coeurs-joyeux
❓Vous serez des nôtres ?
Tous les bénévoles ont hâte de vous retrouver pour partager ce moment convivial et solidaire !
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous.
À très bientôt !

Complexe Pierre de Coubertin 2 avenue des flandres, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/la-balade-des-coeurs-joyeux »}]
L’association Spor adapt Hazebrouck et environs organise sa 5ème édition de la balade des coeurs joyeux

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