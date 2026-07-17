Intérieur jour, une femme attend, Musée des augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Intérieur jour, une femme attend Dimanche 30 août, 15h30 Musée des augustins Nord

Théâtre Diagonale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T15:30:00+02:00 – 2026-08-30T16:15:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:30:00+02:00 – 2026-08-30T16:15:00+02:00

Duo théâtral porté par Esther Mollo et Audrey Chapon, librement traversé par l’univers du film « Une femme sous influence » de John Cassavetes.

Entre théâtre, mouvement et langage cinématographique, le spectacle questionne la place de la femme dans l’espace domestique, la maternité, le couple et les normes qui façonnent les corps et les identités féminines.

Musée des augustins rue des augustins Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 46 »}]

Théâtre

Kylian Aznar