Les messagers de l’intime, Boulangerie Aux 3 chocolats, Hazebrouck, Hazebrouck
mercredi 29 juillet 2026 · Boulangerie Aux 3 chocolats, Hazebrouck · Hazebrouck
Informations pratiques
Les messagers de l’intime Mercredi 29 juillet, 09h30 Boulangerie Aux 3 chocolats, Hazebrouck Nord
DMT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T09:30:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T09:30:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00
Au détour du comptoir de cette boulangerie, une rencontre insolite vous attend : Ragueneau, le boulanger-rôtisseur poète de Cyrano de Bergerac ! L’homme à qui le goût inspire des vers est là pour découvrir les poèmes qui se forment dans l’esprit des clients lorsqu’ils goûtent ses pâtisseries.
La machine à écrire qui l’accompagne, elle, extrait ces poèmes qui se sont formés chez les goûteurs.
Que pensez-vous que vous penserez, quand vous goûterez ?
Boulangerie Aux 3 chocolats, Hazebrouck 119 ter, rue notre dame, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Impromptu Poetico-théâral technologique et interactif
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