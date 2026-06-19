Hazebrouck

Rallye des 1000 chemins édition 2026

Hazebrouck Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le rallye des 1000 chemins est un concept inédit qui combine sport, jeux et culture avec la beauté du patrimoine des Hauts-de-France. Ouvert à tous, le rallye des 1000 chemins propose 12 catégories Auto-Moto allant du cyclomoteur vintage aux belles Américaines.

Le rallye des 1000 chemins est un concept inédit qui combine sport, jeux et culture avec la beauté du patrimoine des Hauts-de-France. Il offre une expérience unique à tous les participants de 14 à 99 ans…

Grâce à son rayonnement international, nous avons créé un véritable moment de partage grâce aux concurrents venus de tous les horizons (8 équipages de la Réunion en 2022) pour vivre une aventure exceptionnelle.

Ouvert à tous, le rallye des 1000 chemins propose 12 catégories Auto-Moto allant du cyclomoteur vintage aux belles Américaines. .

Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

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English :

The Rallye des 1000 chemins is an original concept that combines sport, games and culture with the beauty of the Hauts-de-France heritage. Open to all, the Rallye des 1000 chemins offers 12 categories, ranging from vintage mopeds to beautiful American cars.

L’événement Rallye des 1000 chemins édition 2026 Hazebrouck a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Coeur de Flandre