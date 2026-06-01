soirée Spectacle du C.A.R.C., CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck
soirée Spectacle du C.A.R.C., CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck vendredi 19 juin 2026.
soirée Spectacle du C.A.R.C. Vendredi 19 juin, 19h30 CARC HAZEBROUCK Nord
inscriptions obligatoire à l’accueil du CARC avant le 12 Juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00
CARC HAZEBROUCK 1 Rue du Rocher, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
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