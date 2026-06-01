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soirée Spectacle du C.A.R.C., CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck

soirée Spectacle du C.A.R.C., CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck

soirée Spectacle du C.A.R.C., CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck vendredi 19 juin 2026.

Lieu : CARC HAZEBROUCK

Adresse : 1 Rue du Rocher, 59190 Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : inscriptions obligatoire à l'accueil du CARC avant le 12 Juin

soirée Spectacle du C.A.R.C. Vendredi 19 juin, 19h30 CARC HAZEBROUCK Nord

inscriptions obligatoire à l’accueil du CARC avant le 12 Juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

CARC HAZEBROUCK 1 Rue du Rocher, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
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