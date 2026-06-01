Groupe de Parole Amicalement SEP, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck
Groupe de Parole Amicalement SEP, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck samedi 6 juin 2026.
Groupe de Parole Amicalement SEP 6 et 22 juin CSE HAZEBROUCK Nord
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:30:00+02:00
Réunion mensuelle ouverte à toute personne souffrant d’une maladie neurodégénérative ou et son aidant. Après le groupe de parole animé par notre psychologue, discution ouverte entre adhérent(e)s
CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sephaz@free.fr »}]
Réunion mensuelle avec une psychologue puis un moment convivial avec les adhérents
À voir aussi à Hazebrouck (Nord)
- Soirée Karaoké, CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck 5 juin 2026
- Les Boucles du Bien-être, Salle Arnaud Beltrame, Hazebrouck, Hazebrouck 7 juin 2026
- Visite guidée – Maison musée de l’Abbé Lemire, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck 7 juin 2026
- Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck 8 juin 2026
- « Ose » Gala danse CANM le 40ème, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck 12 juin 2026