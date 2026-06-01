Groupe de Parole Amicalement SEP, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck

Groupe de Parole Amicalement SEP 6 et 22 juin CSE HAZEBROUCK Nord

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:30:00+02:00

Réunion mensuelle ouverte à toute personne souffrant d’une maladie neurodégénérative ou et son aidant. Après le groupe de parole animé par notre psychologue, discution ouverte entre adhérent(e)s

CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sephaz@free.fr »}]

Réunion mensuelle avec une psychologue puis un moment convivial avec les adhérents