Soirée Karaoké, CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck
Soirée Karaoké, CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck vendredi 5 juin 2026.
Soirée Karaoké Vendredi 5 juin, 19h00 CARC HAZEBROUCK Nord
Inscriptions à l’accueil du CARC (Obligatoire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Action d’Autofinancement du Foyer Ados du CARC :Vendredi 05 juin, soirée Karaoké ! ️de 19h00 à 22h00.
Formule à 5 € donnant accès à l’événement + Frites & un Croque Monsieur . Buvette sur place
Une Bonne action pour les jeunes, une bonne soirée pour tous !
Inscriptions obligatoires à l’accueil du C.A.R.C.
CARC HAZEBROUCK 1 Rue du Rocher, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Action d’Autofinancement du Foyer Ados du CARC : Vendredi 05 juin, Karaoké ! ️de 19h00 à 22h00.
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