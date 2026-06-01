Soirée Karaoké, CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck

Soirée Karaoké Vendredi 5 juin, 19h00 CARC HAZEBROUCK Nord

Inscriptions à l’accueil du CARC (Obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Action d’Autofinancement du Foyer Ados du CARC :Vendredi 05 juin, soirée Karaoké ! ️de 19h00 à 22h00.

Formule à 5 € donnant accès à l’événement + Frites & un Croque Monsieur . Buvette sur place

Une Bonne action pour les jeunes, une bonne soirée pour tous !

Inscriptions obligatoires à l’accueil du C.A.R.C.

CARC HAZEBROUCK 1 Rue du Rocher, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Action d’Autofinancement du Foyer Ados du CARC : Vendredi 05 juin, Karaoké ! ️de 19h00 à 22h00.