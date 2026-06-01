Les Boucles du Bien-être, Salle Arnaud Beltrame, Hazebrouck, Hazebrouck

Les Boucles du Bien-être Dimanche 7 juin, 08h30 Salle Arnaud Beltrame, Hazebrouck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Envie de bouger, de prendre soin de vous et de partager un moment convivial ? Rejoignez-nous pour Les Boucles du Bien-Être, un événement accessible à tous, placé sous le signe de la santé et de la bonne humeur !

Un événement pour tous

· Parcours accessibles en marchant ou en courant

· Gratuit pour les enfants

· Participation solidaire : 1€ (3 km) / 2€ (10 km)

Que vous soyez marcheur ou coureur, débutant ou habitué, chacun avance à son rythme. Ici, pas de chrono, l’important c’est de participer !

Avant ou après votre parcours, profitez du Village Santé installé sur place : un espace dédié aux conseils, à la prévention et aux échanges autour du bien-être, pour enrichir votre expérience de la matinée sportive.

Vous y trouverez également une animation interactive proposée par DK Pulse, pensée comme un véritable temps fort du village. À travers un mur interactif, petits et grands pourront participer à des activités ludiques et dynamiques favorisant le mouvement, la découverte du corps et la sensibilisation à la santé de manière accessible et engageante.

Seul, en famille ou entre amis, venez partager un moment simple, dynamique et positif.

Prenez soin de votre corps… et de votre esprit !

Ne tardez pas à réserver votre place pour cette matinée placée sous le signe du bien-être.

Inscription simple et rapide en ligne — quelques clics suffisent pour nous rejoindre : « lien de la campagne HelloAsso »

Salle Arnaud Beltrame, Hazebrouck Rue de Sercus, Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cpts-coeur-des-flandres/adhesions/les-boucles-du-bien-etre?fbclid=IwY2xjawRubctleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEePE1ddXzvYhlcscSFAV3Y971wkT1W-HINPvfC0PeAv74FV_elmfaXjJO7YKs_aem_V3DJEhHyhvq8sxxpjnk_vA »}]

Une rando/run accessible à tous organisée par la CPTS Coeur des Flandres ! Deux parcours : 3km et 10km, avec en bonus un Village Santé pour parler alimentation, activité sportive et bien-être !